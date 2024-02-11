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 المسؤولون الأفغان والروس يبحثان التعاون الثنائي في مجال النقل والتجارة

2024-02-11آخر تحديث: 2024-02-11
55 أقل من دقيقة

كابول/30 رجب/ باختر

ناقش وزير الصناعة والتجارة بالوكالة التعاون الثنائي في مجال النقل والتجارة بين البلدين خلال لقائه مع مستشار الرئيس الروسي عقب زيارته لأفغانستان.

ووفقا للمكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة: أن وزير الصناعة والتجارة بالوكالة الحاج نور الدين عزيزي، التقى مع روسلان عادلجيرييف مستشار ومبعوث خاص فلادمير بوتين الرئيس الروسي الذي قام بزيارة أفغانستان للمشاركة في المؤتمر “تغير المناخ”.

وناقشا الجانبان المواضيع الهامة كالعلاقات التجارية الثنائية، وطرق العبور بين البلدين، والتعريفات التفضيلية، والخدمات المصرفية الإسلامية، واستئناف اللجنة الاقتصادية المشتركة، والاستثمار الروسي في أفغانستان، وسهولة إصدار تأشيرات الأعمال، وإنشاء مركز تجاري دائم لأفغانستان في موسكو، ودعوة أفغانستان ومشاركتها في المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر لروسيا والعالم الإسلامي.

أحمد أحمدي

 

 

 

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2024-02-11آخر تحديث: 2024-02-11
55 أقل من دقيقة
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