45-летие победы Иранской исламской революции

Сегодня в Иране с участием большого количества иранцев прошел марш к 45-летию победы Исламской революции Ирана.

Иранские СМИ сообщают, что в 45-й год победы Исламской революции участники марша, будут продолжать двигатся в этом же направлении, подчеркивая сохранение достижений Исламской революции и мучеников, а также извлекая выгоду из идей основателя этой революции Имама Хомейни, и гражданство их лидера, аятоллы Хаменеи.

По данным, за последние 44 года народ Ирана в любых условиях выходил на улицы и демонстрировал миру свое единство и сплоченность в сохранении ценностей этой революции и чествовании победы Исламской революции.

Иранские СМИ пишут, что сегодня народ вновь подтвердил свою преданность идеалам Исламской революции Ирана и заявил, что враги и заговорщики не смогут сломить волю иранского народа культурными, военными и экономическими войнами.

Следует отметить, что Исламская революция в Иране одержала победу в 11 февраля 1979 года.

А.Барекзай