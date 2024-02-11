«У россиян есть возможность инвестировать в Афганистан в полной безопасности», — Барадар

Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам мулла Абдул-Гани Барадар сегодня встретился с советником президента России по вопросам изменения климата, Русланом Эдельгириевым.

Пресс-служба заместителя премьер-министра сообщила агентству «Бахтар», что на встрече стороны обсудили инвестиции со стороны столичных российских инвесторов в Афганистан, совместное сотрудничество в сфере изменения климата и расширение политических отношений между двумя странами.

«У Афганистана и России хорошие политико-экономические отношения. Обе страны должны сотрудничать, чтобы расширить отношения и не позволять кому-либо наносить им ущерб», — заявил Барадар.

Замминистр подчернкул советнику президента России безопасность в стране, где теперь созданы лучшие условия для инвестиций, чем раньше. Россияне теперь могут вкладывать средства в различные отрасли.

Он также подчеркнул присутствие представителя Афганистана на международных встречах по вопросам изменения климата и добавил, что Афганистан является одной из стран мира, которая понесла большой ущерб, и в этом направлении никто не платит компенсанции за это.

Советник президента РФ Руслан Эгельдириев высоко оценил достигнутое развитие в Афганистане. Он заявил, что поделится реальной картиной недавнего прогресса в Афганистане с российским правительством и его народом.

Он добавил, что теперь при полной безопасности в Афганистане многие российские инвесторы готовы вкладывать средства.

А.Барекзай