НовостиПолитикаСоциальноеTop

Университет Нангархар проводит международную конференцию по изменению климата

2024-02-10Последнее Обновление: 2024-02-10
30 Меньше минуты

 

Университет Нангархар в партнерстве с Министерством высшего образования организовал Международную конференцию по изменению климата в городе Джелалабад, столице провинции Нангархар.

На конференции присутствовали Мавлави Абдул Кабир, заместитель премьер-министра по политическим вопросам, глава Управления по административным вопросам, министры высшего образования, сельского хозяйства, животноводства, городского развития, восстановления и развития сельских районов, экономики и министр по чрезвычайным ситуациям и другие чиновники.

Конференция, в которой также приняли участие как отечественные, так и зарубежные исследователи и профессора, направлена ​​на обсуждение и анализ научных работ о влиянии изменения климата в Афганистане.

А.Барекзай

Теги
2024-02-10Последнее Обновление: 2024-02-10
30 Меньше минуты
Показать больше

Статьи по теме

Муниципалитет Кабула выявил и изъял незаконно присвоенные территории в 11-м районе

2024-02-13

По железнодорожным путям в Афганистане перевезено до 91 тонн груза

2024-02-13

Заместитель премьер-министра поддерживает трудоустройство для беженцев во время визита в Торхаме

2024-02-13

АОКП предоставит лечение 16 детям с пороками сердца в больницах Кабула

2024-02-13
Кнопка "Вернуться к началу"