Университет Нангархар проводит международную конференцию по изменению климата

Университет Нангархар в партнерстве с Министерством высшего образования организовал Международную конференцию по изменению климата в городе Джелалабад, столице провинции Нангархар.

На конференции присутствовали Мавлави Абдул Кабир, заместитель премьер-министра по политическим вопросам, глава Управления по административным вопросам, министры высшего образования, сельского хозяйства, животноводства, городского развития, восстановления и развития сельских районов, экономики и министр по чрезвычайным ситуациям и другие чиновники.

Конференция, в которой также приняли участие как отечественные, так и зарубежные исследователи и профессора, направлена ​​на обсуждение и анализ научных работ о влиянии изменения климата в Афганистане.

А.Барекзай