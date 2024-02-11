Советник президента России по вопросам изменения климата встретился с главой Национального агентства по охране окружающей среды

Главное управление Национального агентства по охране окружающей среды сообщило, что Глава агенства Хафиз Азиз ар-Рахман встретился с советником Президента РФ по вопросам изменений климата Русланом Эдельгириевым и Дмитриевым Жирновым, послом России в Кабуле.

Советник президента России назвал изменение климата глобальной угрозой и сообщил, что в этом году пройдут важные встречи по поводу конвенций (изменение климата, борьба с опустыниванием и биоразнообразием) и присутствие на этих встречах представителей Исламского Эмирата Афганистан существенное и важное. Он пообещал, что постараются пригласить на эти встречи представителей Исламского Эмирата.

Советник президента России отметил, что в одном из российских вузов будет проведена конференция по вопросам экологии, в которой может принять участие представитель ведомства по охране окружающей среды Афганистана, а также Россия примет участие в обучении и совершенствовании потенциал сотрудников. Технический состав Национального агентства по охране окружающей среды готов к любому сотрудничеству.

Глава Национального агентства по охране окружающей среды отметил, что Афганистан является одной из уязвимых стран к последствиям изменения климата, при этом эта страна не способствует глобальному потеплению и производит 0,08% парниковых газов, что практически равно нулю.

Они являются основными производителями парниковых газов, несут ответственность за предоставление финансового и технического сотрудничества уязвимым странам, особенно Афганистану, в области адаптационных технологий.

Доктор Зейн аль-Абидин Абед, руководитель профессионального и политического отдела этого агентства, упомянул о проблемах, вызванных изменением климата, и сказал: «Афганистан является участником 16 международных экологических конвенций».

«Секретариат Конвенции об изменении климата в настоящее время не имеет отношений с Афганистаном. Мы несколько раз обращались к властям через официальные письма с просьбой восстановить отношения, но, к сожалению, не получили никакого положительного ответа», сказал он.

Абид добавил, что при предыдущем правительстве было реализовано 32 проекта. В Афганистане наблюдается последовательность: после того, как Исламский Эмират Афганистан снова пришел к власти, реализация этих проектов остановились, и причиной приостановки является непризнание Исламского Эмирата Афганистан. Несмотря на изменение климата является серьезной глобальной угрозой, странам не следует обращать внимание на эту политическую угрозу.

На этой встрече обе стороны подчеркнули продолжение двустороннего сотрудничества.

А.Барекзай