Советник президента России пообещал что расскажет об Афганистане президенту России

Советник президента России по климатическим вопросам Руслан Эдельгириев на встрече с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки пообещал, что поделится с президентом этой страны реальной картиной последних событий в Афганистане.

Пресс-служба МИД Афганистана сообщила, что прибывший в Афганистан Руслан Эдельгириев на встрече с Амиром Ханом Муттаки обсудил двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, сотрудничество в области изменения климата между двумя странами, а также пути повышения уровня дипломатических отношений между двумя странами.

Мавлави Амир Хан Муттаки, со своей стороны, призвал к расширению дипломатических отношений между Афганистаном и Россией и заявил, что с развитием отношений между двумя странами будет достигнут большой прогресс в различных сферах.

Муттаки добавил, что Афганистан не играет роли в производстве парниковых газов, но он не застрахован от негативных последствий изменения климата. Поэтому он попросил Россию обучить сотрудников ведомств охраны окружающей среды и лесного хозяйства Афганистана.

Муттаки также обратился за поддержкой к России в вопросе присутствия афганской делегации на международных встречах по охране окружающей среды.

Руслан Эдельгириев рассказал о путях повышения уровня дипломатических отношений между Афганистаном и Россией.

Он сказал: Представители Афганистана должны участвовать в международных встречах по вопросам изменения климата.

По его словам, Россия поддержит участие афганской делегации в предстоящей встрече «Кубка 29», которая пройдет в Баку (Азербайджан).

Он добавил, что двусторонняя торговая комиссия между Афганистаном и Россией должна начать свою работу.

А.Барекзай