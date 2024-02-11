Скоро начнется добыча железного рудника «Тоди» в Герате

Скоро начнутся работы по добыче железа на месторождении «Тоди» в Герате.

Шейх Мавлана Исламджар, губернатор Герата, посетил эту шахту во время своей поездки в уезд Заргун.

Он сказал: «Добыча и переработка рудников в стране, особенно в Герате, играет важную роль в повышении уровня экономики народа Афганистана, как и добыча железного рудника Тоди. Жизнь жителей уезда Заргун кардинально изменится».

Контракт на эту шахту получило Министерство горнодобывающей промышленности и нефти, и компания-подрядчик собирается инвестировать в нее 140 миллионов долларов США.

А.Барекзай