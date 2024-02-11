Муниципалитет Кабула оплатит компенсацию за разрушение домов

Министерство городского развития и жилищного строительства совместно с муниципалитетом Кабула созвали заседание, чтобы обсудить развитие города Кабул и влияние на здания в ходе этих проектов развития.

Согласно сообщению министерства, заседание прошло под председательством министра городского развития и жилищного строительства шейха Хамдуллы Нумани. В ходе заседания официальные лица изложили генеральный план города Кабул, предложенный JICA, а представители муниципалитета Кабула представили план развития города, разработанный организацией Сасаки.

Целью этого обсуждения было выявить различия и особенности между планами, обеспечить адаптацию планов развития, сбалансированное расширение дорог и развитие в Кабуле, а также защитить права пострадавших лиц, одновременно предотвращая любые произвольные действия в городе.

Шейх Хамдулла Нумани подчеркнул необходимость выплаты компенсации лицам, чьи здания на площадях и в кварталах пострадали юридически и технически. Он призвал муниципалитет Кабула подготовить план компенсации прав пострадавших лиц в Кабуле.

А.Барекзай