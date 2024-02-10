Замминистр сельского хозяйства потребовал прозрачности в работе организаций

Заместитель министра сельского хозяйства и животноводства встретился с представителями трех организаций и подчеркнул прозрачность их работы в стране.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства сообщила, что Мавлави Садразам Османи, заместитель министра этого министерства, встретился с должностными лицами Коммуникационного офиса, комитета беженцев «Данеш» и Азиатской организации по производительности и обсудили ход реализации проектов.

Данные организации образовали единое учреждение под названием «Помощь миру и процветанию Афганистана», которое занимается реализацией строительных проектов в провинциях Нангархар, Нуристан, Гор и Бадгис.

На этой встрече замминистр сельского хозяйства сказал: «За последние двадцать лет в Афганистане появилось много проектов, но они не были реализованы должным образом. Мы желаем сотрудничаем с вами, но мы требуем прозрачности и эффективности».

Также на этой встрече были обсуждены цели, критерии, возможности, полезность и эффективность данных проектов упомянутых учреждений.

А.Барекзай