ЕС предупредил Израиль о катастрофе в случае введение войск в Рафах

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нападение Израиля на Рафах приведет к неописуемой гуманитарной катастрофе.

Баррелл написал на социальной сети X: «Я повторяю предупреждение нескольких государств-членов ЕС о том, что нападение Израиля на Рафах приведет к неописуемой гуманитарной катастрофе и серьезной напряженности в отношениях с Египтом».

Он добавил, что возобновление переговоров об освобождении заложников и приостановке боевых действий является единственным способом предотвратить кровопролитие.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии подготовиться к входу в город Рафах. В прошлом же сионисты предостерегали от военных операций в Рафахе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что 1,3 миллиона человек стремятся защитить себя от войны в очень маленьком пространстве, и нападение Израиля на Рафах станет гуманитарной катастрофой.

Катар также осудил решение Израиля и предупредил о «человеческой катастрофе».

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов также предупредило в своем заявлении о серьезных гуманитарных последствиях, которые могут возникнуть в результате этой операции, и заявило, что эта страна глубоко обеспокоена планом израильской армии начать операцию в Рафахе.

Рафах расположен на юге сектора Газа и на границе с Египтом, и, по данным в городе проживают почти 1,3 миллиона палестинцев, включая беженцев из других частей сектора Газа.

А.Барекзай