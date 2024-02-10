Глава пуштунской охраны Пакистана получил ранение

В связи с продолжением предвыборной напряженности в Пакистане и ростом нестабильности в этой стране Мохсен Давар, глава пуштунской охраны Пакистана был ранен в результате вооруженного нападения в Миран Шахе, на севере Вазиристана.
Это событие произошло, когда поклонники арбитра протестовали против задержки объявления результатов выборов.
По словам протестующих, во время демонстрации полиция начала стрелять и бросать слезоточивый газ.
Тем временем в провинции Хайбер-Пахтунхва несколько человек были убиты и ранены в результате столкновения между сторонниками лидера «Движение за справедливость» Имрана Хана и Наваза Шарифа, лидера «Мусульманской лиги (Н)».
А.Барекзай