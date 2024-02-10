Глава пуштунской охраны Пакистана получил ранение

В связи с продолжением предвыборной напряженности в Пакистане и ростом нестабильности в этой стране Мохсен Давар, глава пуштунской охраны Пакистана был ранен в результате вооруженного нападения в Миран Шахе, на севере Вазиристана.

Это событие произошло, когда поклонники арбитра протестовали против задержки объявления результатов выборов.

По словам протестующих, во время демонстрации полиция начала стрелять и бросать слезоточивый газ.

Тем временем в провинции Хайбер-Пахтунхва несколько человек были убиты и ранены в результате столкновения между сторонниками лидера «Движение за справедливость» Имрана Хана и Наваза Шарифа, лидера «Мусульманской лиги (Н)».

А.Барекзай