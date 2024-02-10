Высший совет банка «Да Афганистан» обсудил денежно-кредитную политику

Высший совет Национального банка «Да Афганистан», который прошел под председательством главы центрального банка банка «Да Афганистан» Хедаятуллы Бадри, обсудил денежно-кредитную политику и банковскую ситуацию.

По данным агентства «Бахтар», на встрече глава банка обсудил денежно-кредитную политику, банковскую ситуацию, развитие исламского банкинга и ряд сопутствующих вопросов, а достижения в этом плане были подробно представлены членам совета.

Был представлен отчет за последние шесть месяцев года, касающийся реализации денежно-кредитной политики, банковского сектора, исламского банкинга, валютных резервов, соблюдения рисков и законодательства, формирования человеческих ресурсов банка и ряда сопутствующих вопросов. проблемы.

На этой встрече, что касается денежно-кредитного решения, набросок плана второй половины денежно-кредитной политики, руководящие принципы денежной помощи в чрезвычайных ситуациях, разделы руководящих принципов исламского банкинга, правила регулирования и надзора за электронными деньгами.

Также обсуждены учреждения, руководящие принципы мониторинга и преследования за пределами региона, правила предотвращения деятельности и мер по отмыванию денег и финансированию терроризма, правила валютных аукционов, правила проведения внутренних платежей Национального банка «Да Афганистан» и поправки к нормативным положениям, надзор за финансовой арендой и показатели финансовой безопасности.

А.Барекзай