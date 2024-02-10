أخبارتعليمtop

جامعة ننجرهار تستضيف مؤتمرا علميا كبيرا اليوم

2024-02-10آخر تحديث: 2024-02-10
55 أقل من دقيقة

كابول/29 رجب/ باختر

أعلنت وزارة التعليم العالي عن استضافت مؤتمر علمي كبير في جامعة ننجرهار اليوم.

ووفقا للمتحدث بإسم الوزارة: فإن هذا المؤتمر سيعقد برعاية وزارة التعليم العالي تحت عنوان (المؤتمر الدولي حول تغير المناخ)، في جامعة ننجرهار والتي لم يعقد مثله على المستوى الإقليمي من قبل.

وبحسب التصريحات، أنه سيشارك في هذا المؤتمر  باحثون وأساتذة من دول أجنبية مختلفة.

ويأتي ذالك في حين تعتبر فيه أفغانستان الدولة الأكثر عرضة للخطر بسبب تغير المناخ، وقد طلب مسؤولون في الحكومة الأفغانية مرارًا من المنظمات الدولية المعنية اتخاذ خطوات جادة لمساعدة أفغانستان في هذا الصدد.

أحمد أحمدي

الوسوم
2024-02-10آخر تحديث: 2024-02-10
55 أقل من دقيقة
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

مهاجر فراهي: للإذاعة الصوتية “راديو” دور بناء في التربية والتعليم وتغيير وتصحيح أفكار الشباب

2024-02-13

انعقاد الجولة الأولى من المفاوضات بين أفغانستان وتركمانستان بشأن القضايا الضريبية والتجارية

2024-02-13

مؤسسة “إي إيج إيج” الخيرية تعزز نشاطها في أفغانستان

2024-02-13

تعاون اللجنة النرويجية في تعزيز المؤسسات الثقافية في أفغانستان

2024-02-13
زر الذهاب إلى الأعلى