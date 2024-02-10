جامعة ننجرهار تستضيف مؤتمرا علميا كبيرا اليوم

كابول/29 رجب/ باختر

أعلنت وزارة التعليم العالي عن استضافت مؤتمر علمي كبير في جامعة ننجرهار اليوم.

ووفقا للمتحدث بإسم الوزارة: فإن هذا المؤتمر سيعقد برعاية وزارة التعليم العالي تحت عنوان (المؤتمر الدولي حول تغير المناخ)، في جامعة ننجرهار والتي لم يعقد مثله على المستوى الإقليمي من قبل.

وبحسب التصريحات، أنه سيشارك في هذا المؤتمر باحثون وأساتذة من دول أجنبية مختلفة.

ويأتي ذالك في حين تعتبر فيه أفغانستان الدولة الأكثر عرضة للخطر بسبب تغير المناخ، وقد طلب مسؤولون في الحكومة الأفغانية مرارًا من المنظمات الدولية المعنية اتخاذ خطوات جادة لمساعدة أفغانستان في هذا الصدد.

أحمد أحمدي