بدأ المؤتمر الدولي “لتغير المناخ” في جامعة ننجرهار

كابول/29 رجب/ باختر

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي “تغير المناخ” الذي استضافته جامعة ننجرهار بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مدينة جلال آباد.

ونقلت وكالة أنباء باختر، أنه حضر هذا المؤتمر كل من: المولوي عبد الكبير نائب رئيس الوزارء للشؤون السياسية، ورئيس العام للشؤون الادارية، ورؤساء وزارة التعليم العالي، والزراعة والثروة الحيوانية، والتنمية الحضرية، وتأهيل وتنمية الريف، والاقتصاد، ووزارة الحكومة لادارة الكوارث، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.

وفي السياق ذاته قال المولوي عبدالكبير خلال هذا المؤتمر، إنه خلال العقدين الماضيين تضرر مناخ أفغانستان بسبب المحتلين للبلاد، مطالبا المجتمع الدولي القيام بأداء مسؤولياتهم للوقاية عن المشاكل المناخية في أفغانستان.

وأضاف المولوي كبير، بأنه أكثر من مليون شخص في أفغانستان مصاب بأمراض الجهاز التنفسي جراء زيادة المشاكل المناخية، حيث اعتبر معاليه حفظ وصيانة الغابات من أولويات الإمارة الإسلامية، مطالبا زيادة تعاون الشعب مع الحكومة في ذالك.

وبدوره قال الدكتور لطف الله خير خواه الوكيل العلمي بوازرة التعليم العالي خلال هذا المؤتمر، إن الدول النامية بما فيها أفغانستان أكثر تضررا من الدول المتقدمة في مجال تغيرالمناخ، وطلب من الدول المتقدمة أن تدفع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ لأفغانستان.

وقال المولوي عطاء الله عمري، وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية بالوكالة في المؤتمر الدولي لتغير المناخ، إن مناخ أفغانستان تضرر بسبب استخدام الأسلحة المختلفة في العقود الماضية معتبرا الجفاف من المشاكل الدولية الأخرى.

واضاف معالي العمري، أنه قبل ٥٠ عاما كانت تبلغ الموارد الطبيعية في أفغانستان 3%، لكنها انخفضت إلى 2% بسبب الحروب المنصرمة، لكن لحسن الحظ ومع انتصار إمارة أفغانستان الإسلامية وجهود المسؤولين الحثيثة ارتفع هذا المستوى إلى 5%.

أحمد أحمدي