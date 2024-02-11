بدأ استخراج ومعالجة الحديد من منجم هرات قريبا

هرات/30 رجب/ باختر

ستبدأ قريبا أعمال استخراج الحديد من منجم تودي في هرات.

قام شيخ مولانا إسلام جار، حاكم ولاية هرات، بزيارة هذا المنجم أثناء زيارته لمديرية البشتون زرغون.

وقال معالي الحاكم: إن استخراج ومعالجة الحديد من المناجم في البلاد وخاصة في هرات يؤدي دورا هاما في نمو مستوى اقتصاد الشعب الأفغاني، وخاصة باستخراج الحديد الخام في مديرية تودي، حيث سيتغير الوضع الاقتصادي لسكان مديرية البشتون زرغون بشكل أفضل.

وقد قام وزارة المناجم والبترول بعقد صفقة هذا المنجم لاستخراج ومعالجة الحديد مع الشركة المقاولة بقيمة 140 مليون دولار أمريكي.

أحمد أحمدي