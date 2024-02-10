بايدن يأمر بمرسوم تمديد فترة الحجز على الأموال الأفغانية

كابول/29 رجب/ باختر

مدد رئيس الولايات المتحدة “جوبايدن” فترة الحجز على الأموال الأفغانية.

في عام 2022، وفي الوقت الذي تولت فيه إمارة أفغانستان الإسلامية، أمر بايدن بالحجز على نحو عشرة مليارات دولار من الأموال الأفغانية في البنوك الأمريكية.

وبحسب تصريحات البيت الأبيض نقلا عن جو بايدن أنه سيتسمر الحجز على الأموال الأفغانية.

وقال جو بايدن إن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وأطراف مختلفة لديها طلبات قانونية بشأن أموال أفغانستان أو تبدي استعدادها لرفع دعوى قضائية.

يأتي ذالك في حين أن المحكمة الأميركية شددت العام الماضي على أن ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول لا يحق لهم الحصول على 305 مليارات دولار من أموال أفغانستان.

ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وعدد الحكومات الإقليمية والحكومة الأفغانية تصر على ضرورة الإفراج عن هذه الأموال لمنع الكوارث الإنسانية.

أحمد أحمدي