المجلس الأعلى لبنك أفغانستان المركزي يناقش السياسات النقدية والوضع المصرفي

كابول/29 رجب/ باختر

ناقش المجلس الأعلى لبنك أفغانستان المركزي، الذي عقد برئاسة السيد هداية الله بدري، رئيس بنك أفغانستان المركزي، السياسات النقدية والوضع المصرفي.

ونقلت وكالة أنباء باختر، أنه في هذا اللقاء ناقش رئيس بنك أفغانستان السياسات النقدية والوضع المصرفي وتطور الصيرفة الإسلامية وعدد من القضايا ذات الصلة، وتم تقاسم الانجازات في هذا الصدد بشكل تفصيلي مع أعضاء المجلس الأعلى.

كما تم عرض تقرير لأشهر السته الأخيرة من عام 1402هـ فيما يتعلق بالسياسة النقدية، المبادئ التوجيهية للمساعدة النقدية في حالات الطوارئ، اقسام المبادئ التوجيهية المصرفية الإسلامية، تنظيم والإشراف على مؤسسات النقود الإلكترونية، المبادئ التوجيهية للمراقبة والملاحقة خارج المنطقة، لوائح منع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لوائح مزادات العملة، التشغيلية تمت مناقشة المدفوعات الداخلية لبنك أفغانستان المركزي والتعديلات التنظيمية ومراقبة الإيجار المالي ومؤشرات السلامة المالية وعدد من المبادئ التوجيهية وتدابير التنفيذ واللوائح والفواتير وتم اتخاذ القرارات اللازمة بذالك.

أحمد أحمدي